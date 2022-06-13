В Украине по запросу Генпрокуратуры арестовали и передали Агентству по розыску и менеджменту актиовов 645 железнодорожных вагонов на сумму 650 миллионов долларов, которые принадлежали семье экс-министра обороны Украины. Фамилия экс-министра не указывается, но, судя по датам пребывания в должности (2012-2014 гг.) речь идет о Павле Лебедеве.

В ведомстве утверждают, что предприятия родственников экс-министра занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.

Конфискованные вагоны переданы в управление АРМА. Помимо этого арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

В 2016 году Лебедева объявили в розыск, а в 2020 году заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане.

Ранее у производившей контент для телеканалов Медведчука компании конфисковали имущество на военные нужды.

А президент Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества за поддержку российской агрессии.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.