Генеральная прокуратура арестовала 420 российских и белорусских вагонов на 500 млн гривен. При этом товаров в них было на 130 миллионов гривен.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Указывается, что вагоны с товарами ввезли в этом году с нарушением таможенного законодательства.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Продукция, которая была обнаружена в вагонах, металлопрокат и удобрения.

"В целях обеспечения сохранения указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 600 млн. грн. В настоящее время товарно-материальные ценности – удобрения и металлические катанки на сумму свыше 130 млн. грн. уже переданы в управление АРМА", - сообщает Генпрокуратура.

Ранее мы писали, что СБУ арестовала активы компании бизнесмена из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Сумма арестованных активов - более двух миллиардов гривен. По данным спецслужбы, арестованы: 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн; движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн; 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Как выяснила "Страна", речь идет о российском бизнесмене Андрее Молчанове и компании ООО "Аэрок", зарегистрированной 25 декабря 2006 года в Киевской области. Компания производит газобетонные стеновые блоки, теплоизоляционные панели, U-блоки, армированные изделия из газобетона. Также ООО "Аэрок" владеет на территории Украины двумя заводами по производству автоклавного газобетона, один - в Обухове, а второй - в Березани.