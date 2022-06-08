"Страна" выяснила, активы какой компании, принадлежащей бизнесмену из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, арестованы в Украине сотрудниками СБУ.

Как сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах, речь идет о российском бизнесмене Андрее Молчанове и компании ООО "Аэрок", зарегистрированной 25 декабря 2006 года в Киевской области.

Компания производит газобетонные стеновые блоки, теплоизоляционные панели, U-блоки, армированные изделия из газобетона.

Также, ООО "Аэрок" владеет на территории Украины двумя заводами по производству автоклавного газобетона, один - в Обухове, а второй - в Березани.

"100% уставного капитала ООО "Аэрок" принадлежит компании "Аэрок Инвестмент Дойчланд ГМБХ" (Мюнхен, Германия). Конечный бенефициар - российская компания "Группа ЛСР" (место регистрации Санкт-Петербург). Генеральный директор "Группа ЛСР" - российский бизнесмен Андрей Молчанов, он же ключевой бенефициар", - сообщает источник.

Напомним, арестованы активы на сумму - более 2 миллиардов гривен. Это имущество передано в АРМА.

Как сообщалось, СБУ инициировала арест активов "Роснефти" в Украине.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.