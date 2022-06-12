МВД Сербии подтвердило задержание бывшего генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он уточняет, что в сообщении властей Сербии идет речь о задержании гражданина Украины А.Н. 1982 года рождения по подозрению в отмывании денег.

"Речь идет именно о Наумове", - пишет Геращенко в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Сербии был задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Об этом сообщили источники "Страны".

Известно, что Наумов пытался перевезти через границу 600 тысяч евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Его сопровождал гражданин Германии Александр Акст, которого тоже задержали.

Ранее мы писали, что Наумов уехал из Украины накануне начала войны - за считанные часы до вторжения. Против него правоохранители расследуют дело по статье "государственная измена".

Также "Страна" сообщала, что в начале апреля президент Владимир Зеленский лишил званий двух высокопоставленных сотрудников СБУ: Андрея Наумова и Сергея Криворучко.