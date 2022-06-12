Бывший генерал СБУ Андрей Наумов

МВД Сербии подтвердило задержание бывшего генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он уточняет, что в сообщении властей Сербии идет речь о задержании гражданина Украины А.Н. 1982 года рождения по подозрению в отмывании денег.

"Речь идет именно о Наумове", - пишет Геращенко в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Сербии был задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Об этом сообщили источники "Страны".

Известно, что Наумов пытался перевезти через границу 600 тысяч евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Его сопровождал гражданин Германии Александр Акст, которого тоже задержали.

Геращенко подтвердил задержание Наумова

Ранее мы писали, что Наумов уехал из Украины накануне начала войны - за считанные часы до вторжения. Против него правоохранители расследуют дело по статье "государственная измена". 

Также "Страна" сообщала, что в начале апреля президент Владимир Зеленский лишил званий двух высокопоставленных сотрудников СБУ: Андрея Наумова и Сергея Криворучко.

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