В результате регулярных атак российской армии украинская железнодорожная сеть с начала войны понесла убытков на 2,7 миллиарда долларов.

Об этом говорит инфографика, созданная UA War Infographics на базе данных Forbes.

Общая протяженность поврежденных железнодорожных путей составляет примерно 6 300 километров. В той или иной мере поврежден 41 мост.

Всего протяженность железнодорожных путей Украины - 22 тысячи километров. То есть повреждено более четверти всей протяженности путей.

Фото: UA War Infographics

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.