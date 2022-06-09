Руководитель направления пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский в комментарии "Стране" объяснил, почему на Центральном ж/д вокзале в Киеве установили контроль для проверки багажа, как в аэропорту.

"В Украине с 2006 года действуют правила, которые запрещают перевозку целого ряда вещей: оружие, взрывчатка, легковоспламеняющиеся предметы. Эти правила по сути не выполнялись. С введением военного положения 24 февраля мы начали избирательно это контролировать. А сейчас, чтобы этот контроль был более приемлемым для людей, начинаем это делать с помощью технических средств", - сообщил Перцовский.

Вчера, по его словам, был первый день тестирования новой системы. Перцовский признал, что из-за усиления мер безопасности перед вокзалом возникли большие очереди из пассажиров. Но это проблему будут решать.

"Вчера было тестирование, мы набили определенные шишки. Конечно, никто не будет допускать очередей до метро "Вокзальная". Если кто-то опаздывает на рейс, наши сотрудники будут помогать проводить их вне очереди, чтобы пассажиры успевали на поезд. Наша задача - избегать скопления людей, чтобы на контроль тратилось не более 10 минут, желательно меньше. Задействуем профессионалов службы авиационной безопасности аэропортов, которые могут быстро и качественно проводить эту проверку. Чтобы не проводник где-то под вагоном просил открыть чемодан и проверить, есть ли оружие", - отметил Перцовский.

Теперь в Укрзализныце советуют пассажирам прибывать на вокзал с запасом в полчаса - на то, чтобы спокойно пройти контроль.

"По результатам предварительного тестирования мы видим, что в сутки есть 1-2 часа, когда наблюдается чрезмерный пассажиропоток. На это время добавляем больше точек контроля. Плюс будем в час пик переходить на избирательный режим контроля, чтобы избегать столпотворений - не каждого человека проверять, а если есть какие-то подозрения, или если большие чемоданы и т.д., как в аэропортах", - отметил Перцовский.

По его словам, за вчерашний день на ж/д вокзале было около 20 случаев перевозки запрещенных предметов: оружие, боеприпасы, патроны.

"Повторяюсь, мы делаем это ради пассажиров. Инвестируем в безопасность. Хотим, чтобы каждый, кто путешествует на поезде или находится на вокзале, был уверен, что рядом с ним не едет человек со взрывчаткой, оружием. Необязательно речь о терактах - может быть просто выпивший человек с гранатой, который вдруг решит выяснить отношения. Мы работаем на опережение, понимая, что количество оружия в стране увеличивается, мы это отрабатываем сейчас, а не потом. Наша страна становится похожей на Израиль, на те страны, которые живут под определенной угрозой. Мы хотим, чтоб вокзалы и поезда были территорией безопасности", - сказал Перцовский.

Как писала "Страна", в середине мая СБУ сообщила о предотвращении теракта в Запорожье, где мужчина замаскировал взрывчатку под костыль.

Напомним, в Киеве в здание на Подоле врезался беспилотник-камикадзе со взрывчаткой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.