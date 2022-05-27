С 11 июня из Украины в Польшу начнет курсировать новый ночной поезд сообщением "Киев - Перемышль". Об этом сообщает "Укрзализниця".

Отправление из Киева - в 19:48, прибытие в Перемышль - в 07:21.

В обратном направлении - из Польши поезд выезжает в 18:39, а прибывает в Киев - в 09:21.

Напомним, Укрзализныця готова предложить бесплатные билеты матерям 270 солдат РФ, чьи тела хранятся в рефрежираторах УЗ.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.