В поездах-рефрежираторах "Укрзализници" хранятся 270 невостребованных тел российских военных, погибших в войне против Украины.

Об этом рассказал глава правления УЗ Александр Камышин в интервью "Медузе".

В связи с этим УЗ готова предоставить бесплатные билеты матерям российских военных, которые приедут забирать тела своих детей.

"Сейчас у нас 270 мертвых российских солдат - в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия. Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить - чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить?", - сказал он.

По словам Камышина, компания ждет, пока российская власть или российские матери заберут эти тела, "но пока таких обращений не было".

Отметим, что железнодорожное сообщение с Россией уже давно прервано, и не совсем понятно, какие билеты хотят предоставить матерям российских солдат.

Ранее сообщалось, что Украина хранит тела российских военных в холодильниках и готова их передать.

Также мы писали, как телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-морг с телами российских солдат, погибших в войне, которую развязала РФ против Украины.