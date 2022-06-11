Чешский перевозчик RegioJet уже в это воскресенье, 12 июня, запускает регулярный рейс между Прагой и Киевом.

Об этом говорится на сайте перевозчика.

Поезд будет останавливаться в нескольких украинских городах.

Маршрут:

Прага – Пардубице – Чешский Тешин – Забржег на Мораве – Оломоуц – Острава (Svinov) – Острава – Бгумин – Краков – Перемышль – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Киев.

Цены:

Львов – Прага – от 9,5 евро (300 гривен)

Тернополь – Прага – от 14,1 евро (450 гривен)

Хмельницкий – Прага – от 17,4 евро (550 гривен)

Винница – Прага – от 20,4 евро (650 гривен)

Киев – Прага – от 26,5 евро (840 гривен)

В билет входит завтрак, ужин и постельное.

Отправляться из Праги поезд будет после 20:00. Поезд должен прибыть в Киев на следующий день в 22:34 (с учетом двухчасовой пересадки в Перемышле).

Из Киева будет отправляться в 8:30 и прибывать в Прагу в 8:55 следующего дня.

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