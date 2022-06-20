Украина будет защищаться от России лопатами, если Запад прекратит поставки оружия. Но при этом погибнет много людей.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому ARD.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война - война за наше существование", - сказал он.

По его словам, у Украины значительно меньше оружия, чем у России. И поэтому его поставки необходимы как можно скорее.

"Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет", - сказал он.

Ранее в НАТО заявили, что с западным оружием Украина может освободить Донбасс.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поставки вооружения из США по ленд-лизу еще не начались.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.