В Черном море сейчас находятся шесть российских кораблей и три подлодки. Они несут 36 крылатых ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка России пополнила состав, в регион прибыл один боевой корабль. В акватории Черного моря находятся три надводных и три подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также три больших десантных корабля.

Командование призывает украинцев помнить о соблюдении алгоритмов действий при сигналах о воздушной опасности.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи трасс - Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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