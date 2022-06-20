Оккупанты выпустили 14 ракет по югу Украины днем 20 июня. Об этом сообщает Оперативное командование Юг. Оккупанты били по Очакову, Белгород-Днестровскому району Одессы, устью Дуная, по самой Одессе.

Фото: Об’єднаний коордінаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

Поражены сельскохозяйственные площади, в Одессе сгорел продовольственный склад, пожарные ликвидировали возгорание.

Фото: Об’єднаний коордінаційний прес-центр сил Оборони Півдня України

Кроме того, взрывная волна из-за сбития ракеты над Одессой повредила 80 окон в городе, сообщил мэр Геннадий Труханов. Он также сообщил, что "коммунальные службы работают на месте, ликвидируют последствия и проводят ремонт".

Скриншот: Telegram/Одеса. Офіційно

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.