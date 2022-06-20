Утром в понедельник, 20 июня, обстреляли контролируемый россиянами остров Змеиный в Черном море. Там прогремели десятки взрывов. Об этом пишет "Думская".

Сообщается о "десятках взрывов" и пожаре на острове с 4:30 утра, а очевидцы видели ракеты, которые летели в сторону острова.

Вместе с тем, информацию косвенно подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, заявив, что "дух Змеебаевки веет над морем".

Отметим, что после предполагаемого удара по Змеиному появились и сообщения о том, что Одессу и область обстреливают ракетами.

По информации Братчука, сейчас в Черном море шесть носителей крылатых ракет - три корабля и такое же количество подлодок.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, удар пришелся не по острову Змеиный, а по газовым вышкам, которые раньше принадлежали Украине (компания "Черноморскнефтегаз"), но после аннексии Крыма были захвачены россиянами.

"Удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - написал он.

Отметим, что на Одесском газовом месторождении, географически-близком к Змеиному, в 2010-2012 году разместили две плавучие буровые установки - В312 "Петр Годованец" и В319 "Украина".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.