В понедельник, 20 июня, в Донецке сообщают об обстрелах Киевского и Ворошиловского районов города.

Об этом сообщают в телеграм-каналах, также там публикуют соответствующее видео.

В пабликах пишут, что снаряды падают с интервалом в несколько минут. В городе поднимается дым.

Напомним, недавно под удар попали районы выставочного комплекса и "Донбасс Арены" в Донецке.

Кроме того, сообщалось, что в Донецке под обстрелом оказались учебные заведения.

Тем временем, ойна в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.