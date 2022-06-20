Утром в понедельник, 20 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что массированные артиллерийские и ракетные удары стали особенно интенсивными вокруг Авдеевки, которая примыкает к Донецку с северо-запада и где находится крупный укрепрайон ВСУ.

Сводка опубликована в Facebook.

Также усилились удары на севере Харьковской области, где на переднем крае применялась артиллерия, ракеты и авиация. Так, противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности Харькова.

По данным Генштаба ВСУ, враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

О наземных штурмовых действиях нигде, кроме Северодонецка, не сообщается. На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

В Черном море находятся пять носителей ракет "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи трасс - Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.