Утром в понедельник, 20 июня, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз обвинил ВСУ в обстреле поселка Суземка, который находится недалеко от границы с Сумской областью Украины.

Об этом Богомаз заявил в своем Telegram-канале.

Богомаз утверждает, что обстрел "был произведен в результате ответного удара", а "огневая точка противника была быстро подавлена".

Также, по его словам, в результате обстрела пострадали несколько объектов, повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации, есть пострадавший.

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