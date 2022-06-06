Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявляет, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино (расположен у границы с Сумской областью Украины).

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - написал Старовойт.

Напомним, 19 мая губернатор Курской области обвинил Украину в обстрелах двух приграничных сёл.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.