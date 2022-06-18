В Донецке обстреливают самый центр - Ворошиловский район. Снаряды бьют по улице Университетской в районе кинотеатра "Звёздочка", свидетельствуют многочисленные видеозаписи очевидцев.

Также обстреливается район стадиона "Донбасс Арена" и выставочного комплекса "Эксподонбасс".

Свист снарядов слышен на центральной площади Ленина.

Ранее мы писали, что в субботу, 18 июня, местные жители оккупированного Донецка сообщили о ракетном ударе в районе дворца молодежи "Юность". Также под обстрел попал центральный проспект Гурова.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.