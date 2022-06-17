Под обстрелами в пятницу, 17 июня, оказался не только Донецк, но и соседние с ним населенные пункты, подконтрольные Украине.

4 мирных жителя погибли сегодня на подконтрольной части Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, 2 человека погибли в Пантелеймоновке, 1 – в Бахмуте, 1 – в Красногоровке. Еще 6 гражданских получили ранения.

Ранее мы писали, что в четверг, 16 июня, в Донецке также были сильные обстрелы, под огонь попал Кировский район. После обстрела начался пожар, дым был виден с большого расстояния. Местные Telegram-каналы сообщали, что разрушены несколько домов, школа, остановлено движение трамваев.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.