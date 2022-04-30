Президент США Джо Байден прокомментировал смерть 22-летнего американца Вилли Джозефа Кэнсела, погибшего в бою в Украине.

Как пишет The Guardian, Байдена спросили о смерти Кэнсела 29 апреля во время мероприятия в Белом доме.

"Это очень печально. У него остался маленький ребенок", – сказал Байден.

Мать Кэнсела, Ребекка Кабрера, рассказала журналистам, что ее сына в феврале наняла частная военная компания в дополнение к его постоянной работе в исправительном учреждении в Теннесси. Когда началась война в Украине, он согласился поехать воевать.

"Он хотел пойти, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого, чтобы сдержать это там, чтобы оно не пришло сюда, и чтобы нашим американским солдатам не пришлось вмешиваться", - сообщила женщина.

Она также сказала, что тело Кэнсела еще не нашли.

Мужчина был уроженцем округа Ориндж, штат Нью-Йорк. Он оказался первым гражданином США, о гибели которого в Украине стало достоверно известно, хотя во время этой войны были убиты и другие американцы. У Кэнсела остались вдова Бритни Кэнсел и 7-месячный сын.

После смерти американца в боях с Россией в Пентагоне призвали граждан США отказаться от поездок в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что российские военные взяли в плен британского добровольца, приехавшего воевать за Украину.