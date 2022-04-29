Появилось видео того, как спасатели выносят в мешке тело погибшего из многоэтажки в Киеве, куда вчера попала российская крылатая ракета.

По официальным данным, в результате ракетного удара погиб один человек, 10 ранено.

Как сообщалось, погибшей оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. В этом жоме находилась квартира, где жила журналистка. ее тело пролежало под завалами всю ночь, обнаружили его только утром.

Также сегодня появились новые фото и видео разрушенного российской ракетой 25-этажного дома.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.