Появилось видео, как из разрушенной ракетой киевской многоэтажки выносят тело погибшей журналистки
Появилось видео того, как спасатели выносят в мешке тело погибшего из многоэтажки в Киеве, куда вчера попала российская крылатая ракета.
По официальным данным, в результате ракетного удара погиб один человек, 10 ранено.
Как сообщалось, погибшей оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. В этом жоме находилась квартира, где жила журналистка. ее тело пролежало под завалами всю ночь, обнаружили его только утром.
Также сегодня появились новые фото и видео разрушенного российской ракетой 25-этажного дома.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
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