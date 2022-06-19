В бою на Изюмском направлении погиб основатель и руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин.

Об этом сообщил в воскресенье, 19 июня, в Facebook Олег Тягнибок, глава партии "Свобода", членом которой был и Куцин.

Его гибель подтвердила и спикер партии "Свобода" Кристина Равлюк. Она рассказала, что это произошло “от прямого попадания во время совещания”.

Олег Куцин родился в Ивано-Франковске, жил и работал в Тячево Закарпатской области, где в 2005-2006 годах в должности первого заместителя председателя руководил райгосадминистрацией. Воевал с 2014 года, когда по его инициативе была создана добровольческая штурмовая рота "Карпатская Сечь". Впоследствии подразделение расширили до размеров батальона. В марте-апреле батальон воевал под Киевом (Ирпень, Бровары).

Куцину было 55 лет.

Ранее мы писали, что в бою под Изюмом погиб 24-летний киевский активист Роман Ратушный, который воевал в составе 93 бригады "Холодный яр" и принимал участие в боях в Сумской области и под Изюмом.

Также "Страна" сообщала, что в боях за Украину погиб командир батальона морской пехоты подполковник Сергей Дердуга.