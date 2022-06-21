На войне в Украине в прошлую субботу, 18 июня, погиб 22-летний парень с Майорки.

Об этом со ссылкой на источники в МИД Испании сообщает ресурс Europa Press.

По данным издания, посольство Испании о смерти проинформировано. В ближайшие дни родственникам доставят тело погибшего.

На данный момент не известно, погиб ли он в бою, но сообщают, что в Украину он поехал для участия в войне.

Напомним, сегодня стало известно, что под Запорожьем погиб американский доброволец.

Кроме того, сообщалось, что в начале июня в боях за Украину на Донбассе погиб грузинский доброволец.

Также мы писали, что американский доброволец Джеймс Васкез, который воюет за Украину, рассказал, что "потерял много хороших людей" на войне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.