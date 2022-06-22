Журналист Макс Левин и его друг - боец ВСУ Александр Чернышев, которые погибли под Киевом 13 марта, могли быть казнены российскими военными после пыток.

К таким выводам пришли в организации "Репортеры без границ", целью которой является защита журналистов по всему миру.

Авторы расследования приехали на место гибели журналиста и ознакомились с уликами, найденными на месте преступления.

В частности, они обнаружили Ford Maverick Левина, а также удостоверение личности Чернышова. Также авторы расследования определили 14 пулевых отверстий в машине журналиста. Кроме того, были обнаружены несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат в непосредственной близости от места, где были убиты Левин и Чернышов. На заключительном этапе поисков металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

В организации заявляют, что 10 марта Левин потерял свой дрон в лесу под Мощуном, пытаясь снять кадры военного вторжения России в этот район. Через три дня он вернулся в эти леса, чтобы вернуть свой дрон. Там его заметили российские военные, которые уже заняли часть территории.

"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому мог предшествовать допрос или даже пытки", - заявляют в организации.

Напомним, Зеленский наградил погибшего фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество".

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