В воскресенье, 26 июня, в Москве прошла церемония прощания с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым, который на днях умер от инфаркта. Шатунову было 48 лет.

Рядом с гробом поставили его фото с надписью "СССР" на футболке.

При этом его прах захоронят в Германии, где у Шатунова живет семья.

Ранее СМИ опубликовали последние минуты жизни Юрия Шатунова. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, артисту стало плохо в автомобиле. На кадрах запечатлено, как певцу помогают двое мужчин выйти из автомобиля.

Также 23 июня стали известны подробности последнего дня жизни солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова накануне смерти. Артист пил пиво с раками в компании товарищей, когда внезапно пожаловался на боль в сердце.

Позже стала известна причина смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда. Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал, что в последние дни Шатунов был немножко уставшим от гастролей, но в принципе чувствовал себя нормально.

"Страна" рассказывала, чем запомнился Юрий Шатунов, исполнивший "Белые розы" и "Седую ночь".