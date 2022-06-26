Анализируем ситуацию на 123-й день боевых действий в Украине.

Ситуация на фронте 26 июня

В Луганской области акценты начинают смещаться от Северодонецка, который уже находится полностью под контролем "ЛНР" и российской армии (как и все окрестные поселки на левом берегу Северского Донца).

Основной фокус внимания переходит на Лисичанск, за который теперь идут основные бои в регионе. Противник пытается заблокировать город с юга и завязать внутри города бои. Наносятся авиаудары по южным предместьям Лисичанска. Судя по видео, бои очень интенсивные.

В "ЛНР" заявляют, что захватили уже несколько промышленных объектов в Лисичанске, но подтверждений этому нет.

На остальных участках фронта ситуация, по версии украинского Генштаба, следующая.

1. Противник вел штурмовые действия в районе Дементиевки у границы с Россией к северу от Харькова.

2. К северу от Славянска бои шли все там же - вокруг Долины, Мазановки и Курульки.

3. В Донецкой области был штурм Павловки (к северо-западу от Волновахи), россияне понесли потери и отошли.

4. На севере Херсонской области противник пытался контрнаступать на село Потемкино, однако безуспешно.

Мощные обстрелы шли на северо-запад от Донецка - в частности по Авдеевке. К слову, сегодня второй день, как Донецк не подвергается сильным обстрелам.

Важные вещи происходили на Черном море. Сегодня ночью снова был удар по газовой буровой вблизи Крыма. Вышки контролируются Россией с 2014 года, и на днях по ним уже била украинская артиллерия. Теперь попали по буровой "Таврида", что подтвердили российские "власти" Крыма.

Украина прямо этого удара пока не подтвердила. Но в заявлении оперкомандования "Юг" говорилось, что на одной из платформ произошла авария, и оттуда эвакуируют персонал.

Отметим, что после предыдущего обстрела буровых 20 июня российские власти грозили Украине ударами "по центрам принятия решений". Неизвестно, есть ли тут связь - но сегодня утром (то есть сразу после ночного ЧП на вышках) был ракетный удар по Киеву (к чему мы еще вернемся ниже).

Еще одно знаковое событие - это поездка министра обороны РФ Шойгу к военным, которые принимают участие в операции против Украины. Российское Минобороны заявило, что Шойгу побывал на командных пунктах российских войск, выслушал доклады командующих и наградил некоторых из них медалями и орденами.

На опубликованном видео с министром был начальник Главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской, замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку, Юнус-Бек Евкуров, а также замминистра обороны, отвечающий за материально-техническое обеспечение, Дмитрий Булгаков.

Происходило ли это на территории Украины - не сообщалось. Но важно, что произошел первый публичный визит Шойгу на фронт. Его провели на фоне захвата россиянами Северодонецка.

Продолжается и белорусский сюжет. Генштаб сегодня заявил, что россияне на территории этой страны готовят диверсантов для отправки в Украину.

А в белорусской оппозиции подсчитали, что Лукашенко может привлечь к войне против Украины 12-15 тысяч боеспособных солдат, включая три бригады Сил специальных операций. Они постоянно проводят обучение с россиянами. Кроме того против Украины могут бросить 120-ю гвардейскую стрелковую бригаду.

Но это пока что лишь теоретические выгладки.

Обстрел Киева и других городов

Сегодня во многих городах были обстрелы. Традиционно и многократно били по Харькову, внезапно обстреляли Черкасскую область (там, говорят, попали по дамбе и по мосту), были прилеты в Одессе, где ракеты сбили в воздухе. Также стреляли по оккупированным территориям.

Но основной сюжет развивался в Киеве. С утра по городу ударило несколько ракет. Сколько - официально объявлено не было, но очевидцы насчитали около четырех, а нардеп Гончаренко вообще заявил о 14-ти, но эта информация официально не подтвердилась.

Одна из ракет была сбита, о чем сохранилось видео.

После удара власти сообщили о прилете в Шевченковский район Киева и попадании по жилому дому ЖК "Львовский квартал" вблизи военного завода "Артем", по которому уже наносились ракетные удары.

Дому снесло крышу и обвалило три верхних этажа. Погиб один человек и пострадало шесть - среди них 7-летняя девочка и ее мама. Как завил Антон Геращенко - она гражданка России, но давно живет в Украине. Ее муж и отец девочки погиб.

Также была продемонстрирована воронка от взрыва во дворе близлежащего детсада.

По неофициальной информации другие ракеты могли попасть в сам завод "Артема".

Поэтому, скорее всего, и ракета, которая попала в дом, также летела на завод "Артема", но либо "промазала", либо была сбита системой ПВО.

В Украине и на Западе удар по дому активно комментировали.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости предоставить Украине современные системы ПВО, а также потребовал признать Россию страной-спонсором терроризма.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт заявил, что сегодняшние обстрелы Киева - это сигнал саммиту G7. "Трудно расценивать сегодняшние ракетные удары по жилым кварталам Киева иначе, как как преднамеренную эскалацию", - пишет он в Facebook.

А президент Джо Байден во время саммита назвал обстрел Киева "варварством".

Саммит G7, воинственный Джонсон и русское золото

Главное международное событие дня - это саммит лидеров "Большой семерки" в Мюнхене. За ним в Мадриде последует саммит НАТО.

Не исключено, что на G7 обсуждали и решения предстоящей встречи стран Альянса. В СМИ сегодня уже утекали данные, что по итогам мадридского саммита НАТО может вдвое нарастить свои силы в странах Восточной Европы. Что станет крупнейшим развертыванием сил Альянса со времен окончания Холодной войны.

Сейчас там дислоцировано 40 тысяч человек, то есть хотят довести до 80-ти. В том числе, видимо, на территории Литвы, где накаляется ситуация из-за транзита в Калининград.

Но вернемся к саммиту "семерки". Накануне Байден провел встречу с Шольцем, где они сошлись во мнении, что нужно добиться дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

Это звучало крайне миролюбиво на фоне заявлений британского премьера Джонсона, который несколько раз призвал не заканчивать войну прямо сейчас и добиваться победы над Россией в Украине.

На встрече с Макроном Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт в Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.

"Премьер-министр подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками", - говорится в заявлении канцелярии Джонсона.

Ранее сообщалось, что премьер намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию увеличить военную поддержку Украины. И предостеречь их от любых попыток подтолкнуть Украину к заключению "плохого" мирного соглашения.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить – возможно, принудить – украинцев к плохому миру", – сказал Джонсон перед поездкой на G7.

То есть, судя по всему, Джонсон видит вероятность, что западные страны (а конкретно - европейские) могут в какой-то момент начать давить на Киев с целью принудить к заключению мира с РФ. И пытается предотвратить такое развитие событий.

Кратко отметим, что еще важного случилось на "семерке".

Во-первых, отдельные страны решили отказаться от импорта российского золота. Официально это подтвердили США и Британия, также, судя по заявлениям из Лондона, аналогичное решение примут Япония и Канада.

А вот Евросоюз еще ничего не решил. "Мы готовы посмотреть, возможно ли нацелиться на золото таким образом, чтобы это целилось в российскую экономику, но не целилось в нас",— сказал глава Евросовета Шарль Мишель, которого тоже позвали на саммит "Семерки".

Впрочем, ходят слухи, что золотое эмбарго включат в седьмой санкционный пакет Евросоюза (об этом писало агентство Reuters).

В США заявляют, что золото - второй по валютной выручке экспортный товар РФ после энергоносителей. Москва контролирует 10% мирового рынка этого металла. Впрочем, в России еще раньше заявляли, что де-факто эти санкции мало на что повлияют, поскольку Лондон - основной покупатель российского золота - прекратил делать это сразу после начала войны в Украине.

Учитывая, что санкции касаются импорта, а не экспорта драгметалла, можно будет продавать золото кому-то еще, считают в РФ.

Также на G7 сегодня обсуждалась идея ограничить цены на нефть из России. Что в теории должно сбить и мировые цены на нее. Идею внесли США, а Франция ее, судя по данным СМИ, поддержала. Но пока непонятно, как это будет сделано.

Наконец, в итоговом заявлении саммита будет сказано, что лидеры G7 обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказано в тексте проекта заявления, с которым ознакомился Bloomberg.