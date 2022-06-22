Глава USAID (Агентства США по международному развитию) Саманта Пауэр заявила, что Украина тратит на войну по 5-6 миллиардов долларов ежемесячно.

Об этом Пауэр сказала в ходе публичного ток-шоу "Путь вперед" (The Way Forward), сообщает DW.

Она заявила, что это "ошеломительные" затраты, и обещанная помощь США в размере 7,5 миллиардов ее не покроет.

"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", - сказала Пауэр.

Напомним, в Кабмине сообщили, что из-за российского вторжения разрушено до трети украинской инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.