Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры Украины разрушено в результате российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью французской газете Le Monde.

По его словам, почти за четыре месяца войны повреждены дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты.

Потери Кубраков оценивает в более чем 100 млрд долларов. "Общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий и инфраструктуры, составила 105,5 миллиардов долларов, в том числе 40 миллиардов долларов из-за разрушения транспорта", - сказал он.

По словам министра, больше всего от разрушений пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск.

Ранее мы писали, что в Харькове полностью разрушены или повреждены около 3 500 домов различной формы собственности.

Также сообщалось, что в Кабмине посчитали сроки восстановления инфраструктуры в Украине после войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня онлайн.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.