Вечером 18 июня и в ночь на 19-е противник обстрелял Сумскую и Николаевскую области. В результате обстрелов Николаевской области убиты два человека, еще один тяжело ранен. В Сумской области после ночного обстрела повреждены около 10 частных домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщают пресс-служба Николаевской областной военной администрации и Оперативное командование "Север".

Николаев был дважды атакован ракетами. Среди дня двойной удар был нанесен по промышленной инфраструктуре. Вечером второй удар - пятью ракетами со стороны Херсонской области. По предварительной информации, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

Под обстрелами была Галицыновская община. По предварительной информации, погибли два человека. Также произошло возгорание на территории частного сельскохозяйственного предприятия. Информация по потерям и разрушениям уточняется.

После обстрелов поселка Засилье Первомайской общины тяжело ранен один человек.



Кроме того, в ночь на воскресенье российские военные обстреляли Сумскую область. Обстрел велся с территории России.

Фото: Telegram/ОК Північ

Наблюдатели зафиксировали с 03:53 до 04:40 13 взрывов в направлении Середина-Буда с территории России. В результате обстрела повреждены около 10 частных домов и хозяйственных построек.

"Обстрел велся из миномета, предварительно 120 мм калибра. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении ОК "Север".

Скриншот: Telegram/ОК Північ

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.