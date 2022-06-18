В Днепропетровской области под обстрел РФ попал Криворожский район. Есть разрушения, но люди не пострадали.

Об этом сообщила губернатор Валентин Резниченко.

"Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Большая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали", - сообщил Резниченко.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате российского ракетного удара уничтожено строительное предприятие.

Также под огонь "Урагана" попали жилые многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.