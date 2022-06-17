Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал руководство, как украинцам зарегистрировать поврежденное/разрушенное имущество.

Соответствующий пост появился в Facebook Тимошенко.

Зарегистрировать поврежденное/разрушенное имущество можно в несколько этапов:

1. Владелец поврежденного/разрушенного имущества может самостоятельно подать заявление через "Дию", ЦНАП или у нотариуса независимо от своего физического местоположения.



2. Органы местного самоуправления создают специальные комиссии по осмотру поврежденного имущества. Комиссия проводит проверку, составляя акт обследования дома.

Органы местного самоуправления составляют отчет о возможности дальнейшей эксплуатации здания.

3. Заявление и заключение комиссии по каждому отдельному объекту вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Ранее мы писали, что в Украине из-за войны огромные разрушения жилого фонда (уже больше 44 млн квадратных метров), причем ежедневно они растут. Многие граждане остались вообще без крыши над головой, у других квартиры и дома повреждены. "Страна" разобралась, как подать заявку на компенсацию за жилье и когда будут деньги.

Напомним, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.