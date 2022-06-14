В Украине из-за войны - огромные разрушения жилого фонда (уже больше 44 млн квадратных метров), причем ежедневно они растут. Многие граждане остались вообще без крыши над головой, у других квартиры и дома повреждены.

Еще в начале войны президент Владимир Зеленский заявил, что «государство компенсирует потерю дома или квартиры вследствие боевых действий». Также украинцев призвали фиксировать ущерб и подавать заявки на компенсации в "Дию".

Самих компенсаций пока нет. В начале апреля Рада приняла законопроект по ним за основу, но документ еще должен пройти второе чтение.

Между тем, сейчас люди сталкиваются с проблемами еще на этапе фиксации повреждений жилья. Как сказал в своем видеообращении губернатор Киевской области Алексей Кулеба, в Киевскую ОВА массово обращаются жители региона, которые не могут получить соответствующие документы. Кулеба пояснил проволочки нехваткой сертифицированных специалистов.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что на сложности со сбором документов о повреждении жилья жалуются не только жители Киевщины - проблема характерна для всей страны. И юристы уже даже готовят первые судебные иски по этому поводу.

А владелец оценочной компании "Дельта Консалтинг" Роман Рябов отметил, что привязка вопроса фиксации повреждений к дефициту специалистов выглядит, как минимум, странно (хотя нехватка экспертов действительно есть).

"Даже если нет нужных специалистов, не проблема провести осмотр с привлечением ОСМД, ЖЭКов, полиции и даже соседей", - добавил Рябов.

В целом по процедуре компенсаций за жилье - вопросов очень много. Начиная от подачи заявок и заканчивая практическими нюансами, скажем, можно ли самому ремонтировать дом, чтобы в нем можно было жить, или нужно ждать денег от государства.

Разбирались, как подать заявку на компенсацию за жилье, и когда будут деньги.

Схема по разрушенному жилью

Как отметил в своем видеобращении глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, жители области массово обращаются с жалобами, что не могут получить документы о фиксации повреждений жилья. Это - первый этап на пути получения компенсации, и его желательно пройти максимально оперативно.

Кулеба пояснил: процесс фиксации идет медленно, так как не хватает сертифицированных специалистов, и ОВА этим вопросом, по его словам, занимается.

Губернатор также пообещал, что все повреждения жилья в области обязательно зафиксируют.

Но сколько придется ждать - вопрос открытый. До сих пор не могут оформить документы, к примеру, многие жители Ирпеня и Бучи, которые начали заниматься этим вопросом с начала апреля (то есть, прошло уже больше двух месяцев).

Впрочем, проблема характерна не только для Киевщины. Сложности с фиксацией есть практически во всех регионах.

Их причины мы проанализируем немного позже. Пока же напомним схему, по которой в целом нужно действовать гражданам, чье жилье разрушено или повреждено вследствие военных действий.

Формально схема проста.

"Нужно подать сообщение о повреждениях жилья через мобильное приложение портала "Дия", в ЦНАПе, через нотариуса. В сообщении следует указать фамилию, имя, отчество собственника, его ИНН, номер и серию паспорта, данные по имуществу (дата наступления события, масштаб разрушений, фото-видео- фиксацию разрушений)", - сообщили нам в Центре бесплатной правовой помощи при Минюсте.

На самом деле, как говорят оценщики, нюансов намного больше.

О том, что нужно делать, подробно рассказал владелец профильной компании "Дельта Консалтинг" Роман Рябов

"Что делать, если ваш дом пострадал?

Документирование и фиксация убытков. Нужно зафиксировать как сам факт уничтожения или повреждения имущества, так и размер убытков. Алгоритм действий в войну не сильно отличается от правил мирного времени: на место событий нужно вызвать представителей ГСЧС и правоохранителей, которые составят соотвествующие документы. Представители этих органов документируют сам факт повреждений, о чем составляется акт. Вам нужно получить его копию и сохранять ее для последующих действий. Дополнительно сами сфотографируйте и снимите на видео повреждения с разных ракурсов. Желательно, чтобы на снимках и видео была зафиксирована дата. Важно не количество фото, а привязка к местности, ракурсы и понимание масштаба повреждений. Дополнительный акт о повреждениях можно составить с помощью соседей. При этом нужно четко указать данные свидетелей, адрес обследуемого помещения, дату составления акта (и, понятно, в подробностях описать сами повреждения). Такой акт можно составить и в случае, если полиция и ГСЧС не выезжают на место по вашему запросу. Если о том, что ваше имущество уничтожено, есть какие- либо дополнительные подтверждения (к примеру, публикации в СМИ), стоит их сохранить. Следует подать заявление в правоохранительные органы о совершении преступления, приложив к нему подтверждения разрушений. Это позволит получить справку о регистрации уголовного правонарушения из Единого реестра досудебных расследований. Следующий этап - документы на право собственности. Нужно подтвердить, что поврежденный дом или квартира - ваша собственность. Тут процедура та же, что и в мирное время. Доказательствами могут служить договор купли-продажи жилья, свидетельство о праве собственности на недвижимость, о праве на наследство, договор дарения, госакт на земельный участок, выписка из реестров прав на недвижимость и технический паспорт. Эти документы должны быть на руках, поэтому нужно постараться их сохранить. Храните их в максимально безопасном месте, насколько это возможно. Можно также сфотографировать их и отправить на хранение в "облако" и т,п. Если же документы все жу утрачены, придется их восстанавливать, запросив данные из соответствующих реестров".

По итогам подачи заявления нужно ждать специальную комиссию, которая выедет на место и сделает оценку повреждений. Этой оценкой занимаются районные военно-гражданские администрации. Но оценить ущерб могут и без выезда на место - на основании акта обследования помещения ГСЧС.

При этом нет четких сроков-— когда именно после подачи заявки к вам должна приехать специальная комиссия. А с этим, как видно, есть проблемы, которые власти поясняют «нехваткой специалистов».

Дефицитные спецы и как их заменить

"Местные власти должны провести техническое обследование дома, чтобы зафиксировать ущерб. Для этого и нужны специальные комиссии. И как раз здесь возникают основные проблемы, особенно у тех, кто проживает в многоквартирном доме. Во-первых, все решения на уровне жильцов принимаются на общем собрании, а в домах элементарно нет людей, по разным оценкам в Киеве сейчас в домах от 30 до 50% собственников. Во-вторых, органы местного самоуправления зачастую не могут, или не хотят заниматься вопросами многоквартирных домов, ведь на их восстановление необходимы огромные деньги, а по факту это частная совместная собственность. Так в Киеве прошли техническое обследование из более чем 200 поврежденных домов всего несколько", - рассказал нам эксперт рынка жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко. Еще одна проблема, по его словам, это дефицит специалистов, о котором завили в Киевской ОВА.

Его подтверждает также Роман Рябов:

"Не хватает следующих специалистов:

Инженеров -проектировщиков с квалификационным уровнем "ведущий" или "первой категории", которые имеют сертификат по специализации "инженерно-строительное проектирование в части обеспечения механического сопротивления и стойкости"

Строительных экспертов высшей и первой категории с сертификатами по специализации "экспертиза строительной документации"

Инженеров -консультантов по строительству высшей или первой категории.

Таких специалистов и в мирное время было не много. В войну спрос на их услуги вырос, а спецов стало меньше - многие ушли воевать, кто-то уехал и т.д. В Харькове, к примеру, несколько таких специалистов есть, в Киеве - нехватка.

Но стоит ли на них зацикливаться? Есть образец акта о повреждениях жилого фонда, есть рекомендации — вызывать полицию и ГСЧС, представителей ОСМД, уличкома, соседей в конце концов. Они могут описать повреждения и внести их в акт. Неплохо было бы приложить фото, видео. В том числе, этого дома/квартиры до нанесения повреждений (другими словами - "было-стало" - Ред.). Считаю, что каждому украинцу сейчас стоит перестраховаться: если ваш дом цел, сделайте снимки и видео сейчас, на всякий случай, ведь война еще не закончилась", - говорит Рябов.

Отметим, что если самому привлекать профессиональных экспертов (инженеров и строителей), а не ждать, когда к вам придет специальная комиссия, то придется платить. "Услуги по фиксации повреждений квартиры - в среднем 5 тысяч гривен, дома - от 15 тысяч", - говорит Рябов.

Ремонтировать за свои или ждать?

По словам Ростислава Кравца, в целом по процедуре подтверждения повреждений у людей сейчас - масса вопросов. Скажем, можно ли ремонтировать дом или квартиру за свой счет, чтобы привести их в жилое состояние. Особенно часто эта проблема всплывает в многоэтажках - жильцы буквально разделяются на два лагеря: одни хотят поскорее избавиться от военных "отметин", особенно, если повреждения небольшие, скажем, выбиты окна, двери и пр. Другие, наоборот, сами не делают ремонт и соседям запрещают. Мол, тогда нереально будет добиться компенсаций. По этой причине многие не спешат вкладываться в ремонты, из-за чего жилье продолжает разрушаться, то есть, ущерб автоматически растет с каждым днем.

"На самом деле ремонтировать поврежденные объекты за свой счет люди могут. Ведь скоро зима, как жить с прорехами в стенах и без окон. Но за ремонты нужно браться уже после того, как зафиксированы все повреждения. Также стоит сохранить все чеки, платежки, акты выполненных работ. В дальнейшем они могут стать основанием для компенсаций ущерба", - говорит Кравец.

Олег Попенко предостерегает: "Делать ремонт можно только в своем частном доме, ни в коем случае не в многоквартирном доме. По частному дому работы можно начинать после того, как сделаете техническое обследование помещения, и напишите заявления в соответствующие инстанции. Проведение ремонта в многоквартирном доме невозможно без строительной экспертизы, и ремонт собственными силами может быть ограничен заменой окон и дверей, не более", - отметил Попенко. То есть, в этом случае жильцы действительно связаны по рукам и ногам - поврежденные дома продолжают разрушаться, непонятно, успеют ли их отремонтировать до холодов.

Кравец также рассказал, что юристы сейчас готовят первые судебные иски по компенсациям. "Люди подают в суды на ущерб, причиненный домам, квартирам, коммерческим помещениям и другому имуществу. Ответчик в данном случае - Россия. Подаем в местные суды, которые, понятно, для агрессора не указ. Но в дальнейшем судебные вердикты можно будет использовать как еще одно подтверждение самого факта нанесенного ущерба - и для получения компенсаций от украинских властей, и для международных судов", - добавил Кравец.

Как будут компенсировать

Главный вопрос для украинцев, жилье которых пострадало от военных действий, — как и когда им компенсируют ущерб. Четкого ответа на него пока нет.

Еще в марте в Раду подали законопроект 7198 о компенсации за поврежденные и уничтоженные отдельные категории недвижимого имущества. 1 апреля его приняли за основу, и готовят ко второму чтению.

В проекте прописано, что на компенсации имеют право собственники пострадавших домов, а также инвесторы, вложившиееся в новостройки.

В статье 4 законопроекта указаны способы предоставления компенсаций.

1. В виде денежных средств на поточный счет получателя со специальным режимом использования. Порядок открытия таких счетов определит Нацбанк.

2.В виде объекта недвижимости путем финансирования его строительства

3. Финансирование выполнения строительных работ по восстановлению поврежденного имущества многоквартирного дома

При этом указано, что, к примеру, денежная компенсация может выдаваться за поврежденный объект или имущество многоэтажки, уничтоженный жилой дом, садовый или дачный дом (по желанию получателя компенсации). Размер денежной компенсации определяется по результатам оценки стоимости восстановления объекта с учетом степени повреждения. То есть, экспертная оценка все же нужна.

"Компенсация квартирами", то есть, новой недвижимостью возможна в размере той же площади, что и утраченный объект, но есть оговорка - граничный размер компенсации по частному дому не может превышать стоимости 150 квадратных метров. Также указано, что новая недвижимость должна находится в том же районе, что и поврежденная или в соседних (в случае невозможности размещения в том же микрорайоне). По компенсации работами процедура понятна - выберут подрядчика, которому и оплатят стоимость ремонтов или строительства.

Будет также очередность предоставления компенсаций. В приоритете - многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп, участники боевых действий.

Более подробно механизм компенсаций после принятия закона должен разработать Кабмин (и тогда станет окончательно ясно, какие будут поводы для отказов. Смогут ли отказать, к примеру, если были неправильно зафиксированы повреждения).

"Пока не приняли механизм, хоть сто раз осмотри и зафиксируй повреждения - толку не будет", - говорит Рябов.

Отметим, что еще до принятия закона вокруг его норм уже идут жаркие споры. К примеру, есть вопросы по выплатам "живыми деньгами" - не факт, что это в принципе реально, ведь речь идет об огромных суммах. Также в профильном сообществе обсуждается возможность строительства нового жилья - уже сейчас застройщики пытаются убедить власти не строить с нуля, а выкупить их объекты, в которых полно непроданных квартир. Да и в целом все чаще звучат идет об компенсации в виде аренды временного жилья (о которой в проекте вообще нет ни слова).

В некоторых городах деньги уже выделяют из местных бюджетов. К примеру, в Киеве выделили 600 млн, еще 200 млн пообещал Кабмин из резервного фонда. Но этого, по оценкам экспертов, хватит разве что на незначительные ремонты, к примеру, замену окон.

Из госбюджета на ремонты выделили 1,5 млрд гривен. Деньги получили Киевская, Черниговская, Житомирская, Сумская ОВА. Но понятно, что их недостаточно, а увеличить суммы пока возможности нет - бюджет и так пуст. В законопроекте по компенсациям указано, что финансирование будет идти за счет международной технической помощи. Но когда и в каком объеме она будет - вопрос открытый.

Министр юстиции Денис Малюська недавно в эфире Канала 24 заявил, что украинцы получат компенсации за разрушенное или поврежденное имущество с "отобранных у России активов" и тут же признал, что дело это нелегкое - нужен специальный международный договор на этот счет. Также будут компенсации украинцам их российских активов, которые конфискуют в Украине.

Среди других источников для компенсаций Малюська назвал государственные доходы и помощь международных партнеров.

Именно неготовность компенсировать ущерб прямо сейчас, как предположил Кравец, и связана с проволочками по оформлению бумаг. "Включаются разного рода бюрократические барьеры, которые тормозят процесс оформления компенсаций. В целом есть подозрения, что гражданам стоит готовится к затяжному марафону по выбиванию денег за разрушенное имущество", - подытожил он.

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