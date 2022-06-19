Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что в воскресенье, 19 июня, возможны ракетные удары российских войск по железнодорожной инфраструктуре в области.

Об этом Чаус написал в Telegram.

"Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары врага по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители громад предупреждены, - говорится в сообщении главы ОВА.

Вячеслав Чаус призвал местных жителей не игнорировать сигналы "Воздушная тревога".

"В случае поступления предупреждения об угрозе на телефон или сигнала сирены идите в укрытие", - добавил глава Черниговской ОВА.

Напомним, Чернигов подвергается постоянным обстрелам. По словам Вячеслава Чауса, на протяжении месяца не было ни одного дня без ракетных ударов.

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Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.