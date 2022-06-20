Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 20 июня. По его данным, враг продолжает обстреливать населенные пункты в разных областях страны.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении враг с целью выявления слабых мест в обороне наших войск безуспешно пытался вести разведку боем неподалеку от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Дибровно, Грушевахи, Великой Камышевахи, Краснополья и Долины. У Богородичного ВСУ успешно отразили вражеский штурм.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают вести огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Устиновки и Лисичанска. Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над Северодонецком. Кроме того, ВСУ свели на нет попытки штурмовых действий в районах Мирной Долины и Белой Горы.

На Бахмутском направлении в районе Николаевки под прикрытием артиллерийских обстрелов пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения со стороны ВСУ она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел. Кроме того, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Белогоровки, Берестово, Яковлевки, Покровского. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

На Южнобугском направлении для сковывания действий наших подразделений враг обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленой Рощи.

В связи с большими потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса войск РФ, в подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.