Иностранные военные эксперты предполагают, что между Россией и НАТО может возникнуть конфликт на почве блокирования Литвой ж/д поставок некоторых грузов в российский Калининград.

Издание Politoco пишет, что расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувальский коридор.

Это - путь Беларуси в Калининград, который и может стать первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

"Западные военные эксперты предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-нибудь решит раздуть войну в Украине прямого столкновения с НАТО", - говорится в статье.



В Politico отмечают, что попытки России проложить сухопутный коридор в Калининград приведут к началу масштабной войны государств с ядерным оружием.



Журналисты добавляют, что такая вероятность неизбежна и это пока только предположение.



Известно, что название Сувальского коридора (в честь польского города Сувалки на границе) протяженностью примерно 100 км дал в 2015 году бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он предполагал, что это очень опасное место, поскольку захватив его, Россия может отрезать все страны Балтии.

Сувальский коридор. Фото: Google maps

Напомним, что недавно Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград.

Из-за этого Россия угрожает предпринять действия "по защите своих национальных интересов", если грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме.