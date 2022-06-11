Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО, в частности, выдать Анкаре курдов, обвиняемых в связях с террористами.

Об этом пишет местная газета Ilta-Sanomat.

Финляндия получила от Турции уже десять запросов о выдаче, семь из которых были удовлетворены. Двух человек передали стране. Однако, как отмечает издание, данные лица не были связаны с террористической организацией.

Также Турция также хотела выдачи двух граждан, являющихся членами движения Гюлена. Один из мужчин был приговорен в своей родной стране к более чем шести годам лишения свободы за членство в террористической организации. Другой мужчина обвиняется в Турции в руководстве движением Гюлена. Финляндия отказалась их выдать.

И еще Турция хотела экстрадировать одного из мужчин, осужденных за нападение на ее посольство в Хельсинки, но тоже получила отказ.

Ранее мы публиковали список из 10 условий, которые Эрдоган выдвинул Швеции и Финляндии, чтобы не блокировать их вступление в НАТО.

При этом в Финляндии уже заявляли, что не будут депортировать курдов, как требует Турция.