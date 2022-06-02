Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана и членов организации ФЕТО, которых Анкара признает террористами и требует выдать.

Об этом заявил Йохан Кварнстрем, депутат финского парламента и председатель Курдской группы дружбы, передает курдский телеканал Rudaw.

Он говорит о необходимости наладить диалог с Турцией, но депортировать курдов фины не хотят, потому что у них "очень хорошие отношения".

"Я многое узнал о курдах, я не знаю всего, но я стараюсь сделать все возможное, чтобы у курдов были друзья не только в горах", - говорит Кварнстрем.

"Я думаю, что это были очень странные обвинения со стороны Турции. Я не знаю, было ли это недоразумением или это было связано с их внутренней политикой. Потому что я думаю, все знают, что мы не поддерживаем терроризм. Это даже не требует доказательств. Нет, мы не будем их депортировать. Наша правовая система этого не позволяет, мы не можем этого делать", - добавил депутат.

Таким образом Финляндия пока отказывается выполнять главное требование, которое выдвигает Турция по поводу своего согласия на вступление страны в НАТО.

Ранее СМИ узнали, что переговоры Турции с Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО не имели успеха.

После этого глава МИД Финляндии заявил, что рассчитывал на более быстрое принятие страны в НАТО.

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