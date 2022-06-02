Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто признался, что рассчитывал на более быструю процедуру приема в НАТО и сейчас сроки вступления страны в Альянс непредсказуемы.

Об этом сообщает информационное агентство "Анадолу".

"Некоторые страны-члены, начиная с Турции, высказали определенные сомнения. Мы стараемся убедить в преимуществах приема Финляндии и Швеции. Я думал, что мы могли бы стать членами Альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы. Надеюсь, что мы будем приглашены на саммит НАТО в Мадриде", - сказал министр.

Если саммит НАТО пройдет гладко, сказал он, Финляндия рассчитывает стать частью Альянса к октябрю или же концу года.

Напомним, Финляндия вместе со Швецией официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В США обещали ратифицировать заявку до осени.

После этого Турция потребовала от Швеции и Финляндии гарантий про отказ поддерживать соратников Гюлена и борцов за Курдистан.

Также Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление этих стран в НАТО тем, что "в их парламентах пособники терроризма".

Кроме того, мы писали, что переговоры Турции с Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО не имели успеха.

Вместе с тем, Британия и Хорватия не одобряют вступление в Альянс этих стран.