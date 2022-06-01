Грот Санта Клауса в Финляндии в случае войны превратят в бомбоубежище. О такой перспективе в стране задумались после войны в Украине и решения вступать в НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Высеченное в холме убежище высотой около 50 м выдерживает бомбардировки, химическую или ядерную атаки, и может вместить до 3600 человек.

Вопрос подготовки бомбоубежищ в Финляндии актуализировался после начала войны в Украине и принятия финским правительством решения о вступлении в НАТО.

В стране с 1940 года построили 50 тысяч бомбоубежищ, они вмещают до 80% населения Финляндии (общее население - 5,5 млн человек).

Отметим, что на данный момент вступления Швеции и Финляндии в НАТО заблокировано Турцией, которая опубликовала свои требования.

По последней информации, переговоры Турции с Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО не имели успеха.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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