Эрдоган выдвинул 10 условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их вступление в НАТО. Список
Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на их членство в НАТО. Их публикует турецкая газета Yeni Şafak.
1. Поддержка Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, DHKP/C, DAESH, FETO (гюленисты) и их филиалы;
2. Установление в Швеции и Финляндии "правовых норм" и "правовой инфраструктуры" для борьбы с терроризмом;
3. Страны должны пресекать попытки открывать представительства курдов в своих странах;
4. Не допускать деятельность FETO и закрыть аффилированные с организацией СМИ;
5. Выполнить требования о заморозке активов организаций, связанных с терроризмом;
6. Выполнить требования по экстрадиции лиц, связанных с терроризмом;
7. Запретить проводить демонстрации организациям типа РПК;
8. Делиться разведданными с Турцией;
9. Снять ограничения с турецкой оборонки;
10. В случае вступления в НАТО обязаться выполнять эти требования.
Ранее мы писали, что Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление этих стран в НАТО тем, что "в их парламентах пособники терроризма".
При этом в Финляндии заявили, что не будут депортировать курдов, как требует Турция.
Также "Страна" сообщала, что Польша усомнилась, что Финляндию и Швецию примут в НАТО на ближайшем саммите альянса.
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Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".
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