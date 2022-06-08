Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на их членство в НАТО. Их публикует турецкая газета Yeni Şafak.

1. Поддержка Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, DHKP/C, DAESH, FETO (гюленисты) и их филиалы;

2. Установление в Швеции и Финляндии "правовых норм" и "правовой инфраструктуры" для борьбы с терроризмом;

3. Страны должны пресекать попытки открывать представительства курдов в своих странах;

4. Не допускать деятельность FETO и закрыть аффилированные с организацией СМИ;

5. Выполнить требования о заморозке активов организаций, связанных с терроризмом;

6. Выполнить требования по экстрадиции лиц, связанных с терроризмом;

7. Запретить проводить демонстрации организациям типа РПК;

8. Делиться разведданными с Турцией;

9. Снять ограничения с турецкой оборонки;

10. В случае вступления в НАТО обязаться выполнять эти требования.

Ранее мы писали, что Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление этих стран в НАТО тем, что "в их парламентах пособники терроризма".

При этом в Финляндии заявили, что не будут депортировать курдов, как требует Турция.

Также "Страна" сообщала, что Польша усомнилась, что Финляндию и Швецию примут в НАТО на ближайшем саммите альянса.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.