Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите альянса в июне. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев" - сказал дипломат эфире радиостанции RMF.

По его словам, Турция не сможет заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но не исключено, выдвинет определенные условия. Эта тема сейчас обсуждается с Анкарой.

Напомним, накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что если саммит НАТО пройдет гладко, сказал он, Финляндия рассчитывает стать частью Альянса к октябрю или же концу года.

Напомним, Финляндия вместе со Швецией официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В США обещали ратифицировать заявку до осени.

После этого Турция потребовала от Швеции и Финляндии гарантий про отказ поддерживать соратников Гюлена и борцов за Курдистан.

Также Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление этих стран в НАТО тем, что "в их парламентах пособники терроризма".

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

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