Россия угрожает предпринять действия "по защите своих национальных интересов", если грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме.

Такое сообщение передали временно-поверенному в делах Литвы после вызова в МИД РФ, сообщается на сайте ведомства.

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", - говорится в сообщении.

Ранее в Литве объяснили ограничение транзита в Калининградскую область результатом консультаций с Еврокомиссией.

Но в России пригрозили Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами".

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское - Лисичанск и Лисичанск - Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.