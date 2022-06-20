В России пригрозили Евросоюзу "решением вопроса транзита любыми способами" из-за блокировки транзита в Калининград.

Глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Андрей Климов назвал происходящее "блокадой Калининграда" и призвал "исправить ситуацию", передают российские СМИ.

Ранее в Литве объяснили запрет на транзит товаров в Калининградскую область России результатом консультаций с Еврокомиссией. По оценке Литвы, ограничения затронули половину перевозимых товаров.

Прекращен железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининградскую область - регион РФ на берегу Балтийского моря, который граничит с Польшей и Литвой, не имея границы ни с Россией, ни с Беларусью.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.