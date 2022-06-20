Запрет на транзит товаров в Калининградскую область России был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе сегодняшнего совета министров иностранных дел стран Евросоюза, передает "Коммерсантъ".

"С 17 июня санкционные товары больше нельзя будет перевозить через Литву. Это было принято после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством",— сказал Ландсбергис.

По оценке Литвы, ограничения затронули половину перевозимых товаров.

Ранее Литва заявила о прекращении железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область - регион РФ на берегу Балтийского моря, который граничит с Польшей и Литвой, не имея границы ни с Россией, ни с Беларусью.

В связи с этим, глава Роскосмоса Рогозин прямо намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.

Ранее в Госдуме РФ призвали отменить признание независимости Литвы.

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