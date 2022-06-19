Меркель призналась, почему Германия сделала ставку на российский трубопроводный газ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что ФРГ делала ставку на газ из России, потому что это было выгодно для экономики, а поддерживаемый ею проект "Северный поток-2" не стал оружием в руках Кремля.
Об этом она заявила в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.
"Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США", - отметила бывший канцлер.
"Я верила не в то, что благодаря торговле можно было добиться перемен, а в то, что можно устанавливать связи, тем более с атомной державой. На этом фоне после того, как были заключены Минские соглашения, я сочла "Северный поток - 2" приемлемым", - добавила экс-канцлер.
Также Меркель отметила, что к моменту начала войны "Северный поток-2" не был запущен.
"В этом смысле газ не был оружием", — сказала она.
Ранее Меркель заявила, что потеряла влияние на Путина к концу своего срока на посту канцлера.
Также сообщалось, что "Северный поток - 2" находится под давлением и газ по нему можно начать подавать в Европу хоть сейчас.
Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
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