Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что ФРГ делала ставку на газ из России, потому что это было выгодно для экономики, а поддерживаемый ею проект "Северный поток-2" не стал оружием в руках Кремля.

Об этом она заявила в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США", - отметила бывший канцлер.

"Я верила не в то, что благодаря торговле можно было добиться перемен, а в то, что можно устанавливать связи, тем более с атомной державой. На этом фоне после того, как были заключены Минские соглашения, я сочла "Северный поток - 2" приемлемым", - добавила экс-канцлер.

Также Меркель отметила, что к моменту начала войны "Северный поток-2" не был запущен.

"В этом смысле газ не был оружием", — сказала она.

Ранее Меркель заявила, что потеряла влияние на Путина к концу своего срока на посту канцлера.

Также сообщалось, что "Северный поток - 2" находится под давлением и газ по нему можно начать подавать в Европу хоть сейчас.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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