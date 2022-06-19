Стартовала первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию, которой Россия еще в апреле приостановила поставки газа из-за отказа платить за него в рублях, по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего корреспондента.

"Пробный объем газа по трубопроводу будет прокачан к концу июня", - говорится в сообщении радиостанции.

Строительство газопровода IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация IGB была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года завершение строительства газопровода было отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за пандемии коронавируса.



IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров.

Напомним, в Болгарии пообещали больше никогда не вести переговоры с "Газпромом".

Ранее мы писали, что в Европе стремительно растут цены на газ после сокращения поставок из РФ. Стоимость газа уже поднялась выше 1500 долларов за тысячу кубометров.