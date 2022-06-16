Эстония, страна, в которой нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, внезапно увеличила поставки мазута в Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Эксперты издания уверены, что на самом деле мазут прибыл в Эстонию железной дорогой из России.

По словам Имана Нассери из консалтинговой фирмы FGE, Эстония импортировала 8 миллионов баррелей мазута за первые пять месяцев 2022 года, большая часть из которых поступила из России и снова была реэкспортирована.

"Поставки небольшие в контексте мирового рынка нефти, но подчеркивают тесные связи между Эр-Риядом и Москвой. Эти две страны возглавили альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+ в борьбе с поставками сырой нефти на мировой рынок", - делают вывод авторы материала.

Интересно также, что поставки идут через Эстонию, руководители которой в своей публичной риторике жестко критикуют руководство РФ за вторжение в Украину и призывают ужесточить санкции против России.

Также "Страна" писала, как в апреле Болгария и Эстония запретили российским кораблям заходить в свои порты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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