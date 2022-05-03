Парламент Эстонии сегодня рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, заключенном в 2014 году. В случае одобрения решения это будет означать территориальные претензии Эстонии к России.

Об этом сообщает Delfi.

С таким предложением выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии.

Предлагается вернуться к границам, которые были зафиксированы Тартуским мирным договором 1920 года, по которому в состав Эстонии входила часть нынешней территории Российской Федерации. Речь идёт в частности об Ивангороде и Печорах.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - говорится в пояснительной записке.

Вероятность принятия невысока, так как партнеры по правящей коалиции - Центристская партия и Партия реформ - законопроект не поддерживают, против также и социал-демократы.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Ранее Болгария и Эстония запретили российским кораблям заходить в свои порты.

Также в Эстонии на границе стали аннулировать визы иностранцам, у которых нашли символику с буквой Z и георгиевские ленты.

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