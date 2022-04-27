Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс сменил свою фамилию из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание Delfi.

"Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас идет оккупация, Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сегодня в Европе", – пояснил латвийский спортсмен.

Путинс закончил карьеру в сезоне 2019/20. В Facebook он подписан как Кристенс Роди.

Ранее мы писали, что образовательный омбудсмен Горбачев предложил начинать уроки русского со слов "Путин – военный преступник".

Также "Страна" сообщала, что Байден после массовых убийств в Буче вновь назвал Путина "военным преступником".

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.