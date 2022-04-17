В Украине власти продолжают обсуждать ограничения на русский язык в школах. Вчера языковой омбудсмен Тарас Креминь предложил запретить его изучение. А образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает начинать уроки русского со слов "Путин – военный преступник".

Об этом Горбачев заявил в эфире телемарафона.

"Каждый урок русского, если он будет, должен начинаться со слов и должен быть большой плакат, где большими буквами написано: "Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник, Россия виновна в геноциде украинского народа"", - заявил Горбачёв.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные власти работают над тем, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.